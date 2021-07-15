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США засудили переслідування правозахисників в Білорусі

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США, Четвер 15 липня 2021 01:27
США засудили переслідування правозахисників в Білорусі Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепартаменту США (usembassy.gov)
Автор: Даша Харченко

В США засудили обшуки і затримання правозахисників у Білорусі. Там закликали режим Олександра Лукашенка припинити репресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепартаменту США Неда Прайса.

Зазначається, що Штати долучаються до партнерів, які засудили дії режиму Лукашенка.

"Ми приєднуємося до наших партнерів у засудженні сьогоднішніх набігів білоруських влад, що мали на меті чинити тиск на щонайменше 19 громадських, політичних та освітніх НУО. Зрозуміло, що в Білорусі існує політична криза. Єдиний вихід із цього - припинення репресій та звільнення всіх політичних в’язнів", - заявив Прайс.

Нагадаємо, білоруські силовики вдень 14 липня провели обшуки у співробітників правозахисного центру "Весна". Після цього вони, в тому числі голова організації Алесь Бєляцький, були затримані в рамках "кримінальної справи".

Своєю чергою, представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Пітер Стано заявив, що режим Олександра Лукашенка затримує правозахисників у Білорусі через страх перед "незалежними голосами". Ці дії білоруської влади матимуть наслідки.

Перед цим білоруська влада обмежила доступ до видання "Наша Ніва".

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