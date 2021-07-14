ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси проходят обыски у правозащитников

Новина українською →
Минск, Среда 14 июля 2021 10:20
В Беларуси проходят обыски у правозащитников Фото: в Беларуси проходят обыски у правозащитников (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Силовики Беларуси проводят обыски у сотрудников правозащитного центра "Весна". С обысками пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу и к правозащитнику Валентину Стефановичу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление правозащитников.

Также появилась информация, что около 9 утра сотрудники департамента финансовых расследований пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

Правозащитники сообщили, что в Минске задержали их коллегу Сергея Сыса.

На прошлой неделе в стране прошли более двух десятков обысков в редакциях изданий "Наша Нiва", "Брестская газета", Intex-Press, "Медыя-Палессе", "Информ-прогулка", "Ганцавiцкi час".

Напомним, белорусские власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва".

Ранее в марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина.

Читайте РБК-Украина в Google News
обыск Беларусь
NEWS
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти