США осудили новый приговор крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

Посольство США в Украине осудило приговоры крымским татарам, которые вынес российский суд в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". Американские дипломаты призвали Россию прекратить преследование активистов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине .

"Мы осуждаем жестокие и безосновательные приговоры по 12-17 лет, которые Россия вынесла сегодня 4 крымским татарам - всего через несколько часов после массовых задержаний протестующих в Крыму", - говорится в заявлении дипмиссии.

США напомнили о продлении оккупационным "судом" срока содержания в СИЗО заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову.

Американские дипломаты назвали неприемлемым преследование крымских татар российскими властями. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных и расследовать злоупотребления ФСБ и оккупационных "судов" в Крыму.