UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США осудили новый приговор крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Украине осудило приговоры крымским татарам, которые вынес российский суд в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". Американские дипломаты призвали Россию прекратить преследование активистов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

"Мы осуждаем жестокие и безосновательные приговоры по 12-17 лет, которые Россия вынесла сегодня 4 крымским татарам - всего через несколько часов после массовых задержаний протестующих в Крыму", - говорится в заявлении дипмиссии.

США напомнили о продлении оккупационным "судом" срока содержания в СИЗО заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову.

Американские дипломаты назвали неприемлемым преследование крымских татар российскими властями. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных и расследовать злоупотребления ФСБ и оккупационных "судов" в Крыму.

Напомним, сегодня российский суд вынес приговор по так называемому делу "третьей бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир". Четверо крымских татар получили в общей сложности 56 лет тюремного заключения.

Отметим, МИД Украины выразил протест из-за приговора российского суда четырем крымским татарам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКрым