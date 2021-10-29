Украина выразила России протест из-за приговора крымским татарам: немедленно отмените решение

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения российского суда об осуждении четырех крымских татар по так называемому делу "третьей бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир". МИД требует немедленно освободить этих украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

"Российская Федерация должна отменить данное решение суда и немедленно освободить Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова и Амета Сулейманова и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - подчеркнули в министерстве.

Украина также призывает международное сообщество осудить применение Россией судебных преследований и системное злоупотребление антитеррористическим законодательством в отношении украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму и усилить дипломатическое давление для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан.

Как известно, Сейтумер Сейтумеров получил 17 лет, Осман Сейтумеров - 14 лет, Амет Сулейманов - 12 лет, Рустем Сейтмеметов - 13 лет. Их обвинили в якобы террористической деятельности.