США засудили новий вирок кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір"

Посольство США в Україні засудило вироки кримським татарам, які виніс російський суд у рамках справи "Хізб ут-Тахрір". Американські дипломати закликали Росію припинити переслідування активістів в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні .

"Ми засуджуємо жорстокі і безпідставні вироки по 12-17 років, які Росія винесла сьогодні 4 кримським татарам - всього через кілька годин після масових затримань протестувальників у Криму", - йдеться в заяві дипмісії.

США нагадали про продовження окупаційним "судом" терміну утримання в СІЗО заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову.

Американські дипломати назвали неприйнятним переслідування кримських татар російською владою. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів і розслідувати зловживання ФСБ і окупаційних "судів" в Криму.