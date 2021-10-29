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США засудили новий вирок кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Україні засудило вироки кримським татарам, які виніс російський суд у рамках справи "Хізб ут-Тахрір". Американські дипломати закликали Росію припинити переслідування активістів в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні.

"Ми засуджуємо жорстокі і безпідставні вироки по 12-17 років, які Росія винесла сьогодні 4 кримським татарам - всього через кілька годин після масових затримань протестувальників у Криму", - йдеться в заяві дипмісії.

США нагадали про продовження окупаційним "судом" терміну утримання в СІЗО заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову.

Американські дипломати назвали неприйнятним переслідування кримських татар російською владою. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів і розслідувати зловживання ФСБ і окупаційних "судів" в Криму.

Нагадаємо, сьогодні російський суд ухвалив вирок у так званій справі "третьої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір". Четверо кримських татар отримали загалом 56 років ув'язнення.

Відзначити, МЗС України висловило протест через вирок російського суду чотирьом кримським татарам.

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