В США осудили нападение на Израиль и призвали обе стороны снизить напряженность

Конфликт Израиля и Полестины осудили в США и призвали обе стороны снизить напряженность. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Об этом сообщает Times of Israel.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и палестинцев снизить напряженность.
"Всем сторонам необходимо ослабить эскалацию, снизить напряженность, предпринять практические шаги, чтобы успокоить ситуацию", - сказал Блинкен.
Он призвал ХАМАС немедленно прекратить ракетные обстрелы.
"Необходимо немедленно прекратить ракетные обстрелы", - призывает Блинкен.
Блинкен также указал на отсрочку решения о выселении палестинских семей в районе Иерусалима Шейх Джарра, где сотни палестинцев получили ранения в священном городе в столкновениях с полицией.
"Но абсолютно необходимо, чтобы все стороны предприняли шаги для деэскалации ситуации", - подчеркнул Блинкен.
Кроме того, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также призвал обе стороны "к сдержанности и спокойствию".
"Мы продолжаем призывать к спокойствию, продолжаем призывать все стороны к деэскалации и проявлять сдержанность в своих действиях", - говорит Прайс.
По его словам, Израиль имеет право защищаться и отвечать на ракетные обстрелы.
"Палестинский народ также имеет право на безопасность, как и израильтяне", - сказал Прайс.
Он высказал обеспокоенность гибелью мирных жителей.
"Сообщения о гибели мирных жителей - это то, о чем мы сожалеем и хотели бы прекратить... Мы не хотим видеть провокаций. Провокации, которые мы видели, привели к очень прискорбным человеческим жертвам", - сказал Прайс.
Напомним, в результате обстрелов в Израиле погибли и были ранены люди. Ракеты выпустил Сектор Газа.
Ранее сообщалось, что в Израиле перестали работать школы и прекращено железнодорожное сообщение в нескольких городах.
Также сообщалось, что Нетаньяху заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за удары по Израилю. Он призвал израильтян укрыться от обстрелов.