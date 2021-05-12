UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США осудили нападение на Израиль и призвали обе стороны снизить напряженность

Автор: Наталья Скороход

Конфликт Израиля и Полестины осудили в США и призвали обе стороны снизить напряженность. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Об этом сообщает Times of Israel.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и палестинцев снизить напряженность.

"Всем сторонам необходимо ослабить эскалацию, снизить напряженность, предпринять практические шаги, чтобы успокоить ситуацию", - сказал Блинкен.

Он призвал ХАМАС немедленно прекратить ракетные обстрелы.

"Необходимо немедленно прекратить ракетные обстрелы", - призывает Блинкен.

Блинкен также указал на отсрочку решения о выселении палестинских семей в районе Иерусалима Шейх Джарра, где сотни палестинцев получили ранения в священном городе в столкновениях с полицией.

"Но абсолютно необходимо, чтобы все стороны предприняли шаги для деэскалации ситуации", - подчеркнул Блинкен.

Кроме того, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также призвал обе стороны "к сдержанности и спокойствию".

"Мы продолжаем призывать к спокойствию, продолжаем призывать все стороны к деэскалации и проявлять сдержанность в своих действиях", - говорит Прайс.

По его словам, Израиль имеет право защищаться и отвечать на ракетные обстрелы.

"Палестинский народ также имеет право на безопасность, как и израильтяне", - сказал Прайс.

Он высказал обеспокоенность гибелью мирных жителей.

"Сообщения о гибели мирных жителей - это то, о чем мы сожалеем и хотели бы прекратить... Мы не хотим видеть провокаций. Провокации, которые мы видели, привели к очень прискорбным человеческим жертвам", - сказал Прайс.

Напомним, в результате обстрелов в Израиле погибли и были ранены люди. Ракеты выпустил Сектор Газа.

Ранее сообщалось, что в Израиле перестали работать школы и прекращено железнодорожное сообщение в нескольких городах.

Также сообщалось, что Нетаньяху заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за удары по Израилю. Он призвал израильтян укрыться от обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Израиль