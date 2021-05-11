Нетаньяху: ХАМАС заплатит высокую цену за удары по Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел Тель-Авива и других городов страны из Сектора Газа. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.

Об этом шла речь во время выступления израильского премьера.

"Мы провели совещание и приняли решение. ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер рассказал, что к настоящему времени военные Израиля нанесли удары по сотням целей в Секторе Газа и продолжат рейды в анклаве.

"Их кровь на их руках", - добавил он.