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Нетаньяху: ХАМАС заплатит высокую цену за удары по Израилю

Новина українською → Израиль, Вторник 11 мая 2021 22:59
Нетаньяху: ХАМАС заплатит высокую цену за удары по Израилю Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел Тель-Авива и других городов страны из Сектора Газа. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.

Об этом шла речь во время выступления израильского премьера.

"Мы провели совещание и приняли решение. ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер рассказал, что к настоящему времени военные Израиля нанесли удары по сотням целей в Секторе Газа и продолжат рейды в анклаве.

"Их кровь на их руках", - добавил он.

Нетаньяху призвал израильтян соблюдать все инструкции по безопасности, чтобы предотвратить жертвы в результате обстрелов.

Напомним, вечером 11 мая боевики ХАМАС возобновили ракетные обстрелы по Израилю. Более 130 ракет были выпущены в направлении Тель-Авива в ответ на воздушную атаку Израиля по сектору Газа.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.

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