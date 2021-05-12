У США засудили напад на Ізраїль і закликали обидві сторони знизити напруженість

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і палестинців знизити напруженість.

"Всім сторонам необхідно послабити ескалацію, знизити напруженість, зробити практичні кроки, щоб заспокоїти ситуацію", - сказав Блінкен.

Він закликав ХАМАС негайно припинити ракетні обстріли.

"Необхідно негайно припинити ракетні обстріли", - закликає Блінкен.

Блінкен також вказав на відстрочку рішення про виселення палестинських сімей в районі Єрусалиму Шейх Джарра, де сотні палестинців отримали поранення в священному місті в зіткненнях з поліцією.

"Але абсолютно необхідно, щоб всі сторони зробили кроки для деескалації ситуації", - підкреслив Блінкен.

Крім того, офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс також закликав обидві сторони "до стриманості і спокою".

"Ми продовжуємо закликати до спокою, продовжуємо закликати всі сторони до деескалації та проявляти стриманість у своїх діях", - говорить Прайс.

За його словами, Ізраїль має право захищатися і відповідати на ракетні обстріли.

"Палестинський народ також має право на безпеку, як і ізраїльтяни", - сказав Прайс.

Він висловив стурбованість загибеллю мирних жителів.

"Повідомлення про загибель мирних жителів - це те, про що ми шкодуємо і хотіли б припинити... Ми не хочемо бачити провокацій. Провокації, які ми бачили, призвели до дуже сумних людських жертв", - сказав Прайс.