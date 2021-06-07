Иран обогащает уран на очень близком к оружейному уровню, - МАГАТЭ
Иран на своих фабриках обогащает уран до уровня, близкого к оружейному. Переговоры в Вене по иранской ядерной программе вступают в решающую фазу.
Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Это не субъективная оценка или критика решений одной страны-члена (МАГАТЭ - ред.). У нас есть страна (Иран - ред.) с очень развитой ядерной программой, которая обогащает уран на очень высоком уровне, очень близком к оружейному", - сказал он.
Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию с развитием иранской ядерной программы "очень серьезной". По его словам, переговоры Ирана и международной группы (США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания) по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вступают в решающую фазу.
"Мы желаем им всего наилучшего. Агентство будет их поддерживать, как и всегда", - добавил он.
Напомним, в Вене уже более месяца продолжаются переговоры между Ираном и пятью государствами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года: США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. США после прихода к власти президента Джо Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.
Иран 2 июня сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по СВПД.
На этом фоне цены на нефть в понедельник, 7 июня, снизились после достижения новых многолетних максимумов. Инвесторы ожидают результатов переговоров на этой неделе между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке, которая, как ожидается, увеличит поставки нефти
Напомним, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.