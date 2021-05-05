США оставляют за собой право вводить санкции в ответ на агрессию России, - Белый дом

США готовы конструктивно взаимодействовать с Россией, если она прекратит агрессивные действия и риторику. Однако оставляют за собой право привлекать ее к ответственности в случае, если Москва не прекратит злонамеренной деятельности.
Псаки отметила, что США все так же выражают озабоченность неправомерными действиями Москвы и привлекают ее к ответственности, как это было, к примеру, в случае с ситуацией, в которой оказался оппозиционер Алексей Навальный, или после попытки Кремля вмешаться в выборы в Соединенных Штатах.
"В то же время, мы считаем, что существуют области, в которых мы можем продолжать совместную работу. Именно так исторически складываются отношения в области безопасности, дипломатические отношения по всему миру", - заявила Псаки.
Вашингтон посылает Москве ясный сигнал о том, что США не стремятся к эскалации "ни с точки зрения риторики, ни с точки зрения действий", отметила она.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты хотят установить более стабильные отношения с Россией, но многое будет зависеть от того, насколько ответственно решит действовать Кремль. Блинкен сказал об этом, выступая на пресс-конференции в Лондоне, куда он приехал на переговоры с коллегами из стран "Большой семерки".
Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.