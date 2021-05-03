ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Блинкен: стабилизация отношений США с Россией зависит только от Москвы

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 20:44
Блинкен: стабилизация отношений США с Россией зависит только от Москвы Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Администрация президента США Джо Байден хотела бы наладить стабильные отношения с Россией. Она готова пойти на это, если и Москва будет придерживаться такого курса.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.

"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Мы не стремимся к эскалации. Напротив, мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы поступим так же", - сказал он.

По его словам, Байден намерен в ходе будущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным напрямую поговорить об этом.

Блинкен уточнил, что в случае с Россией Вашингтон принимает решения в зависимости от поступков Москвы. По его словам, США будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными.

"Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или - не делать", - заключил он.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина запланирована этим летом в одной из стран в Европе. Дата и место саммита еще не определены, идут активные переговоры.

РБК-Украина писало, что госсекретарь Энтони Блинкен должен посетить Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
В Украине эпидпорог по COVID превышен в 13 областях
В Украине эпидпорог по COVID превышен в 13 областях
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии