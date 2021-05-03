Блинкен: стабилизация отношений США с Россией зависит только от Москвы
Администрация президента США Джо Байден хотела бы наладить стабильные отношения с Россией. Она готова пойти на это, если и Москва будет придерживаться такого курса.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.
"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Мы не стремимся к эскалации. Напротив, мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы поступим так же", - сказал он.
По его словам, Байден намерен в ходе будущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным напрямую поговорить об этом.
Блинкен уточнил, что в случае с Россией Вашингтон принимает решения в зависимости от поступков Москвы. По его словам, США будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными.
"Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или - не делать", - заключил он.
Watch live: UK - US joint press conference https://t.co/dhAJSGyBop— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 3, 2021
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина запланирована этим летом в одной из стран в Европе. Дата и место саммита еще не определены, идут активные переговоры.
РБК-Украина писало, что госсекретарь Энтони Блинкен должен посетить Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.