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В Кремле рассказали, когда состоится встреча Путина и Байдена

Новина українською → Москва, Понедельник 26 апреля 2021 13:19
В Кремле рассказали, когда состоится встреча Путина и Байдена Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле рассказали, когда планируется встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встретятся летом, но точной даты пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Однако, в Кремле сообщили, что точной даты и страны проведения пока нет.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает возможную встречу президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Байден и Путин якобы договорились о встрече, и она может состояться в ближайшие недели.

Договаривались о встрече оба президента по телефону. В США подчеркнули, что лидерам двух стран необходимо проговорить позиции по некоторым вопросам.

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