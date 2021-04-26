В Кремле рассказали, когда состоится встреча Путина и Байдена
В Кремле рассказали, когда планируется встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встретятся летом, но точной даты пока нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Однако, в Кремле сообщили, что точной даты и страны проведения пока нет.
"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает возможную встречу президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Байден и Путин якобы договорились о встрече, и она может состояться в ближайшие недели.
Договаривались о встрече оба президента по телефону. В США подчеркнули, что лидерам двух стран необходимо проговорить позиции по некоторым вопросам.