США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім

США готові конструктивно взаємодіяти з Росією, якщо вона припинить агресивні дії і риторику . Однак залишають за собою право залучати її до відповідальності в разі, якщо Москва не припинить зловмисної діяльності.

Псакі зазначила, що США все так само висловлюють заклопотаність неправомірними діями Москви і притягують її до відповідальності, як це було, наприклад, у випадку з ситуацією, в якій опинився опозиціонер Олексій Навальний, або після спроби Кремля втрутитися у вибори в Сполучених Штатах.

"У той же час, ми вважаємо, що існують області, в яких ми можемо продовжувати спільну роботу. Саме так історично складаються відносини в галузі безпеки, дипломатичні відносини по всьому світу", - заявила Псакі.

Вашингтон посилає Москві ясний сигнал про те, що США не прагнуть до ескалації "ні з точки зору риторики, ні з точки зору дій", зазначила вона.