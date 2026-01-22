США оприлюднили "генеральний план" розвитку Гази

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, оприлюднив "генеральний план" розвитку Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Є генеральний план. Ми будемо реалізовувати його поетапно на Близькому Сході. Вони будують такі міста, в яких проживає, як ви знаєте, два-три мільйони людей. Вони будують це за три роки. Тож такі речі цілком здійсненні, якщо ми їх реалізуємо", - йдеться у заяві.
Кушнер додав, що бачить "багато людей, які намагаються ескалувати ситуацію" і закликав їх заспокоїтись на 30 днів.
"Я думаю, що війна закінчилася, давайте зробимо все можливе, щоб спробувати працювати разом, наша мета тут - мир між Ізраїлем і палестинським народом. Всі хочуть жити мирно, всі хочуть жити з гідністю, давайте докладемо зусиль для підтримки тих, хто працює над побудовою цього", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив Раду миру. Пізніше стали відомі країни, які увійшли до її складу.
Рада миру лідера США має розпочати роботу із врегулювання ситуації в Секторі Газа, після чого взяти під контроль повномасштабну війну в Україні та інші глобальні кризи.
Зазначимо, реакція з боку провідних світових держав щодо ініціативи Трампа була стриманою. Згідно з умовами, кожен з постійних членів Ради миру мусить зробити фінансовий внесок у розмірі 1 млрд доларів.
Крім того, серед запрошених виявився і російський диктатор Путін, що підтвердили також у Кремлі. Його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція надійшла дипломатичними каналами, і РФ планує уточнити деталі ініціативи.