США обнародовали "генеральный план" развития Газы

"Есть генеральный план. Мы будем реализовывать его поэтапно на Ближнем Востоке. Они строят такие города, в которых проживает, как вы знаете, два-три миллиона человек. Они строят это за три года. Поэтому такие вещи вполне осуществимы, если мы их реализуем", - говорится в заявлении.

Кушнер добавил, что видит "много людей, которые пытаются эскалировать ситуацию" и призвал их успокоиться на 30 дней.

"Я думаю, что война закончилась, давайте сделаем все возможное, чтобы попытаться работать вместе, наша цель здесь - мир между Израилем и палестинским народом. Все хотят жить мирно, все хотят жить с достоинством, давайте приложим усилия для поддержки тех, кто работает над построением этого", - отметил он.