США обнародовали "генеральный план" развития Газы

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, обнародовал "генеральный план" развития Газы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Есть генеральный план. Мы будем реализовывать его поэтапно на Ближнем Востоке. Они строят такие города, в которых проживает, как вы знаете, два-три миллиона человек. Они строят это за три года. Поэтому такие вещи вполне осуществимы, если мы их реализуем", - говорится в заявлении.
Кушнер добавил, что видит "много людей, которые пытаются эскалировать ситуацию" и призвал их успокоиться на 30 дней.
"Я думаю, что война закончилась, давайте сделаем все возможное, чтобы попытаться работать вместе, наша цель здесь - мир между Израилем и палестинским народом. Все хотят жить мирно, все хотят жить с достоинством, давайте приложим усилия для поддержки тех, кто работает над построением этого", - отметил он.
Напомним, сегодня, 22 января, Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе представил Совет мира. Позже стали известны страны, которые вошли в его состав.
Совет мира лидера США должен начать работу по урегулированию ситуации в Секторе Газа, после чего взять под контроль полномасштабную войну в Украине и другие глобальные кризисы.
Отметим, реакция со стороны ведущих мировых держав по инициативе Трампа была сдержанной. Согласно условиям, каждый из постоянных членов Совета мира должен сделать финансовый взнос в размере 1 млрд долларов.
Кроме того, среди приглашенных оказался и российский диктатор Путин, что подтвердили также в Кремле. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что предложение поступило по дипломатическим каналам, и РФ планирует уточнить детали инициативы.