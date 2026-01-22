США оприлюднили "генеральний план" розвитку Гази

"Є генеральний план. Ми будемо реалізовувати його поетапно на Близькому Сході. Вони будують такі міста, в яких проживає, як ви знаєте, два-три мільйони людей. Вони будують це за три роки. Тож такі речі цілком здійсненні, якщо ми їх реалізуємо", - йдеться у заяві.

Кушнер додав, що бачить "багато людей, які намагаються ескалувати ситуацію" і закликав їх заспокоїтись на 30 днів.

"Я думаю, що війна закінчилася, давайте зробимо все можливе, щоб спробувати працювати разом, наша мета тут - мир між Ізраїлем і палестинським народом. Всі хочуть жити мирно, всі хочуть жити з гідністю, давайте докладемо зусиль для підтримки тих, хто працює над побудовою цього", - зазначив він.