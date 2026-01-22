ua en ru
США обнародовали "генеральный план" развития Газы

Четверг 22 января 2026 15:11
США обнародовали "генеральный план" развития Газы Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, обнародовал "генеральный план" развития Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Есть генеральный план. Мы будем реализовывать его поэтапно на Ближнем Востоке. Они строят такие города, в которых проживает, как вы знаете, два-три миллиона человек. Они строят это за три года. Поэтому такие вещи вполне осуществимы, если мы их реализуем", - говорится в заявлении.

Кушнер добавил, что видит "много людей, которые пытаются эскалировать ситуацию" и призвал их успокоиться на 30 дней.

"Я думаю, что война закончилась, давайте сделаем все возможное, чтобы попытаться работать вместе, наша цель здесь - мир между Израилем и палестинским народом. Все хотят жить мирно, все хотят жить с достоинством, давайте приложим усилия для поддержки тех, кто работает над построением этого", - отметил он.

Совет мира Трампа

Напомним, сегодня, 22 января, Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе представил Совет мира. Позже стали известны страны, которые вошли в его состав.

Совет мира лидера США должен начать работу по урегулированию ситуации в Секторе Газа, после чего взять под контроль полномасштабную войну в Украине и другие глобальные кризисы.

Отметим, реакция со стороны ведущих мировых держав по инициативе Трампа была сдержанной. Согласно условиям, каждый из постоянных членов Совета мира должен сделать финансовый взнос в размере 1 млрд долларов.

Кроме того, среди приглашенных оказался и российский диктатор Путин, что подтвердили также в Кремле. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что предложение поступило по дипломатическим каналам, и РФ планирует уточнить детали инициативы.

