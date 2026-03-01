ППО без ракет: США опинилися в скрутній ситуації через війну з Іраном, - The Wall Street Journal

Під час планування військових дій проти Ірану американські військові попереджали про ризик виснаження запасів боєприпасів. Тепер це стає критичним фактором для американської армії.

США намагаються швидко послабити ракетні та безпілотні спроможності Ірану, водночас витрачаючи значні обсяги протиповітряних перехоплювачів, кажуть чиновники й аналітики. Це стало величезною проблемою.

Точні цифри запасів ракет для ППО засекречені, однак тривалі бойові дії на Близькому Сході зменшують їх кількість - і дуже значно. Після серії ударів по іранських військових об’єктах Центральне командування США повідомило про відбиття сотень ракетних і дронових атак, хоча частині з них вдалося вразити цілі в країнах Перської затоки.

Президент США Дональд Трамп допускає тривалу повітряну кампанію, тоді як експерти попереджають: ракети-перехоплювачі витрачаються швидше, ніж виробляються. США активно використовують системи Patriot та THAAD, а також крилаті ракети морського базування Tomahawk для ударів по цілях Ірану.

Аналітики наголошують, що дефіцит високоточної зброї може вплинути на готовність США до інших потенційних конфліктів, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас Ізраїль, який бере участь у бойових діях, також стикається з браком частини перехоплювачів.

За оцінками експертів, якщо бойові дії затягнуться, Пентагону, ймовірно, доведеться перерозподіляти запаси ракет із інших регіонів світу. Це може вплинути і на постачання до Європи, яка багато ракет передає Україні.