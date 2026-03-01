RU

ПВО без ракет: США оказались в тяжелой ситуации из-за войны с Ираном, - The Wall Street Journal

Иллюстративное фото: ЗРК Patriot армии США на Ближнем Востоке (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США и Израиль пытаются как можно быстрее подорвать военную мощь Ирана и заставить его капитулировать. Причина - огромные расходы боеприпасов к системам ПВО, которые могут оставить Вашингтон с пустыми арсеналами.

Во время планирования военных действий против Ирана американские военные предупреждали о риске истощения запасов боеприпасов. Теперь это становится критическим фактором для американской армии.

США пытаются быстро ослабить ракетные и беспилотные способности Ирана, одновременно тратя значительные объемы противовоздушных перехватчиков, говорят чиновники и аналитики. Это стало огромной проблемой.

Точные цифры запасов ракет для ПВО засекречены, однако длительные боевые действия на Ближнем Востоке уменьшают их количество - и очень значительно. После серии ударов по иранским военным объектам Центральное командование США сообщило об отражении сотен ракетных и дроновых атак, хотя части из них удалось поразить цели в странах Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп допускает длительную воздушную кампанию, тогда как эксперты предупреждают: ракеты-перехватчики расходуются быстрее, чем производятся. США активно используют системы Patriot и THAAD, а также крылатые ракеты морского базирования Tomahawk для ударов по целям Ирана.

Аналитики отмечают, что дефицит высокоточного оружия может повлиять на готовность США к другим потенциальным конфликтам, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время Израиль, который участвует в боевых действиях, также сталкивается с нехваткой части перехватчиков.

По оценкам экспертов, если боевые действия затянутся, Пентагону, вероятно, придется перераспределять запасы ракет из других регионов мира. Это может повлиять и на поставки в Европу, которая много ракет передает Украине.

 

Отметим, сам Трамп 1 марта признал, что американские войска во время операции против Ирана и ответных ударов Тегерана уже имеют потери. Он также назвал условие, при котором может приостановить операцию.

Сейчас боевые действия между сторонами конфликта продолжаются. При этом Дональд Трамп утверждает, что новые иранские лидеры хотят возобновить диалог с США, и он согласен на это. Однако сроки, когда будут встречи - не уточнил.

