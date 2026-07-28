США в ООН зробили заяву щодо переговорів між Україною та РФ

За словами американського дипломата, весь світ продовжує платити високу ціну за війну. Він наголосив, що численних жертв можна було б уникнути, якби Москва відгукнулася на заклики до завершення конфлікту.

"Пролито занадто багато крові. Світ платить високу ціну через цю війну. Вона має закінчитися. США знову закликають до негайного припинення вогню, а також до того, щоб Росія й Україна сумлінно домовилися про довгострокове врегулювання цього конфлікту", - зазначив Негреа.

Представник США підкреслив, що Вашингтон готовий відігравати активну роль у дипломатичному врегулюванні та сприяти діалогу між Києвом і Москвою.

"США готові відігравати конструктивну роль у досягненні цього результату та сприяти переговорам між Москвою й Києвом. Наша відданість миру в Україні непохитна", - додав дипломат.

Нагадаємо, напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва нібито "ніколи не відмовлялася" від обговорення "пропозицій та ідей" щодо завершення війни проти України й зараз також готова до такого діалогу.

Водночас вона наголосила, що Сполучені Штати мають "внести ясність" у питання анкориджських домовленостей, перш ніж пропонувати нові ініціативи.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що в серпні 2025 року президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін обговорювали російські пропозиції щодо врегулювання війни в Україні.

За словами Рубіо, саме українська сторона відмовилася від підходу, який просувала Москва.