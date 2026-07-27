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У РФ кажуть, що готові обговорювати "ідеї" щодо миру в Україні, але є умова для США

17:43 27.07.2026 Пн
2 хв
Захарова заявила, що Москва нібито "ніколи не відмовлялась" від нових пропозицій
aimg Валерій Ульяненко
У РФ кажуть, що готові обговорювати "ідеї" щодо миру в Україні, але є умова для США Фото: Марія Захарова (Getty Images)
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Росія нібито "ніколи не відмовлялась" обговорювати "пропозиції та ідеї" щодо війни в Україні і зараз готова до цього. При цьому у Москви є вимога до Вашингтона.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію російського МЗС.

Вона заявила, що Росія "готова розглянути" нові ідеї та пропозиції щодо України.

"Ми знову підтверджуємо готовність до можливих обговорень, пропозицій та ідей, які ми готові розглянути. Від цього ніхто не відмовлявся", - сказала вона.

За її словами, Вашингтон має "внести ясність" у ситуацію з анкориджськими домовленостями, перш ніж висувати нові ідеї.

"Перш ніж обговорювати щось нове, ще не озвучене і не сформульоване, напевно, все-таки було б правильно якось внести ясність у старе, зокрема в ці обговорення відповідних ідей, що вже відбулися", - зазначила Захарова.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в серпні 2025 року американський президент Дональд Трамп і російський диктатор обговорювали пропозиції Росії щодо врегулювання війни в Україні.

За його словами, саме Київ відмовився від підходу, який просувала Москва.

Завзначимо, 23 липня Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели зустріч, під час якої обговорювали, зокрема, війну в Україні.

Лавров встиг висунути Рубіо чергову вимогу щодо України. Цього разу він зажадав, щоб союзники зупинили постачання зброї ЗСУ.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мария Захарова Війна в Україні
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