США в ООН сделали заявление о переговорах между Украиной и РФ

По словам американского дипломата, весь мир продолжает платить высокую цену за войну. Он подчеркнул, что многочисленных жертв можно было бы избежать, если бы Москва отозвалась на призывы к завершению конфликта.

"Пролито слишком много крови. Мир платит высокую цену из-за этой войны. Она должна закончиться. США вновь призывают к немедленному прекращению огня, а также к тому, чтобы Россия и Украина добросовестно договорились о долгосрочном урегулировании этого конфликта", - отметил Негреа.

Представитель США подчеркнул, что Вашингтон готов играть активную роль в дипломатическом урегулировании и содействовать диалогу между Киевом и Москвой.

"США готовы играть конструктивную роль в достижении этого результата и способствовать переговорам между Москвой и Киевом. Наша преданность миру в Украине непреклонна", - добавил дипломат.

Напомним, накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва якобы "никогда не отказывалась" от обсуждения "предложений и идей" по завершению войны против Украины и сейчас также готова к такому диалогу.

В то же время, она подчеркнула, что Соединенные Штаты должны "внести ясность" в вопрос анкориджских договоренностей, прежде чем предлагать новые инициативы.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в августе 2025 года президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсуждали российские предложения по урегулированию войны в Украине.

По словам Рубио, именно украинская сторона отказалась от подхода, который продвигала Москва.