США в ООН сделали заявление о переговорах между Украиной и РФ

США в ООН призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров между Украиной и РФ для достижения долгосрочного мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил представитель США Дэн Негреа во время заседания Совбеза ООН.

По словам американского дипломата, весь мир продолжает платить высокую цену за войну. Он подчеркнул, что многочисленных жертв можно было бы избежать, если бы Москва отозвалась на призывы к завершению конфликта.

"Пролито слишком много крови. Мир платит высокую цену из-за этой войны. Она должна закончиться. США вновь призывают к немедленному прекращению огня, а также к тому, чтобы Россия и Украина добросовестно договорились о долгосрочном урегулировании этого конфликта", - отметил Негреа.

Представитель США подчеркнул, что Вашингтон готов играть активную роль в дипломатическом урегулировании и содействовать диалогу между Киевом и Москвой.

"США готовы играть конструктивную роль в достижении этого результата и способствовать переговорам между Москвой и Киевом. Наша преданность миру в Украине непреклонна", - добавил дипломат.

Напомним, накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва якобы "никогда не отказывалась" от обсуждения "предложений и идей" по завершению войны против Украины и сейчас также готова к такому диалогу.

В то же время, она подчеркнула, что Соединенные Штаты должны "внести ясность" в вопрос анкориджских договоренностей, прежде чем предлагать новые инициативы.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в августе 2025 года президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсуждали российские предложения по урегулированию войны в Украине.

По словам Рубио, именно украинская сторона отказалась от подхода, который продвигала Москва.