США окончательно отказались от покупки Гренландии

Соединенные Штаты окончательно отказались от идеи купить Гренландию. Ранее с такой идеей выступал 45-й президент США Дональд Трамп.

Накануне Блинкен посетил датскую автономную территорию в завершение четырехдневной поездки, включавшей встречу министров иностранных дел стран, граничащих с Арктикой.

"Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединенные Штаты глубоко ценят наше партнерство и хотят сделать его еще более крепким", - заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что приехал не для того, чтобы купить страну, что свидетельствует об изменении политики администрации Трампа. На вопрос, окончательно ли США исключили планы по покупке Гренландии, Блинкен ответил с улыбкой: "Я могу подтвердить, что это так".