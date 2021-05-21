США остаточно відмовилися від покупки Гренландії

Сполучені Штати остаточно відмовилися від ідеї купити Гренландію. Раніше з такою ідеєю виступав 45-й президент США Дональд Трамп.

Напередодні Блінкен відвідав Данську автономну територію на завершення чотириденної поїздки, що включала зустріч міністрів закордонних справ країн, що межують з Арктикою.

"Я перебуваю в Гренландії, тому що Сполучені Штати глибоко цінують наше партнерство і хочуть зробити його ще міцнішим", - заявив Блінкен.

Він підкреслив, що приїхав не для того, щоб купити країну, що свідчить про зміну політики адміністрації Трампа. На питання, чи остаточно США виключили плани з купівлі Гренландії, Блінкен відповів З посмішкою:"я можу підтвердити, що це так".