США ограничат поездки в 8 стран Южной Африки из-за нового варианта COVID, - CNN

Президент США Джо Байден ограничит для американцев поездки в Южноафриканскую республику (ЮАР) и еще 7 африканских стран из-за нового штамма коронавируса. Ожидается, что запрет введут с понедельника, 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечают источники телеканала, ограничения на поездки в Южную Африку Белый дом введет по рекомендации доктора Энтони Фаучи и Центров по контролю и профилактике заболеваний. Под запрет на посещение попадут 8 африканских стран:

ЮАР;

Ботсвана;

Зимбабве;

Намибия;

Лесото;

Эсватини;

Мозамбик;

Малави.

Собеседники издания отмечают, что американские ведомства изучают новый вариант коронавируса. Ограничения вводятся из-за излишней осторожности, учитывая то, что Всемирная организация здравоохранения определила этот штамм как вызывающий озабоченность.

"Наши ученые и представители общественного здравоохранения быстро работают над тем, чтобы узнать больше об этом варианте", - сказал один из собеседников телеканал.