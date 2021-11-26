США ограничат поездки в 8 стран Южной Африки из-за нового варианта COVID, - CNN
Президент США Джо Байден ограничит для американцев поездки в Южноафриканскую республику (ЮАР) и еще 7 африканских стран из-за нового штамма коронавируса. Ожидается, что запрет введут с понедельника, 29 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отмечают источники телеканала, ограничения на поездки в Южную Африку Белый дом введет по рекомендации доктора Энтони Фаучи и Центров по контролю и профилактике заболеваний. Под запрет на посещение попадут 8 африканских стран:
- ЮАР;
- Ботсвана;
- Зимбабве;
- Намибия;
- Лесото;
- Эсватини;
- Мозамбик;
- Малави.
Собеседники издания отмечают, что американские ведомства изучают новый вариант коронавируса. Ограничения вводятся из-за излишней осторожности, учитывая то, что Всемирная организация здравоохранения определила этот штамм как вызывающий озабоченность.
"Наши ученые и представители общественного здравоохранения быстро работают над тем, чтобы узнать больше об этом варианте", - сказал один из собеседников телеканал.
Напомним, ранее Канада и еще 7 стран ввели ограничения на полеты в страны Южной Африки из-за нового штамма коронавируса.
Как РБК-Украина сообщало, в связи с опасениями относительно обнаружения нового COVID-штамма, который получил название "Омикрон", ряд стран начали закрывать свои границы для жителей ЮАР.