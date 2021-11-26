США обмежать поїздки в 8 країн Південної Африки через новий варіант COVID, - CNN
Президент США Джо Байден обмежить для американців поїздки в південноафриканську Республіку (пар) і ще 7 африканських країн через новий штам коронавірусу. Очікується, що заборону введуть з понеділка, 29 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як відзначають джерела телеканалу, обмеження на поїздки в Південну Африку Білий дім введе за рекомендацією доктора Ентоні Фаучі і центрів з контролю і профілактики захворювань. Під заборону на відвідування потраплять 8 африканських країн:
- ПАР;
- Ботсвана;
- Зімбабве;
- Намібія;
- Лесото;
- Эсватини;
- Мозамбік;
- Малаві.
Співрозмовники видання зазначають, що американські відомства вивчають новий варіант коронавірусу. Обмеження вводяться через надмірну обережність, враховуючи те, що Всесвітня організація охорони здоров'я визначила цей штам як викликає заклопотаність.
"Наші вчені і представники громадської охорони здоров'я швидко працюють над тим, щоб дізнатися більше про цей варіант", - сказав один зі співрозмовників телеканал.
Нагадаємо, раніше Канада і ще 7 країн ввели обмеження на польоти в країни Південної Африки через новий штам коронавірусу.
Як РБК-Україна повідомляло, у зв'язку з побоюваннями щодо виявлення нового covid-штаму, який отримав назву "Омікрон", ряд країн почали закривати свої кордони для жителів ПАР.