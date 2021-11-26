США обмежать поїздки в 8 країн Південної Африки через новий варіант COVID, - CNN

Президент США Джо Байден обмежить для американців поїздки в південноафриканську Республіку (пар) і ще 7 африканських країн через новий штам коронавірусу. Очікується, що заборону введуть з понеділка, 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як відзначають джерела телеканалу, обмеження на поїздки в Південну Африку Білий дім введе за рекомендацією доктора Ентоні Фаучі і центрів з контролю і профілактики захворювань. Під заборону на відвідування потраплять 8 африканських країн:

ПАР;

Ботсвана;

Зімбабве;

Намібія;

Лесото;

Эсватини;

Мозамбік;

Малаві.

Співрозмовники видання зазначають, що американські відомства вивчають новий варіант коронавірусу. Обмеження вводяться через надмірну обережність, враховуючи те, що Всесвітня організація охорони здоров'я визначила цей штам як викликає заклопотаність.

"Наші вчені і представники громадської охорони здоров'я швидко працюють над тим, щоб дізнатися більше про цей варіант", - сказав один зі співрозмовників телеканал.