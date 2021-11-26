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США обмежать поїздки в 8 країн Південної Африки через новий варіант COVID, - CNN

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Вашингтон, П'ятниця 26 листопада 2021 21:28
США обмежать поїздки в 8 країн Південної Африки через новий варіант COVID, - CNN Фото: США вводять заборону на поїздки в країни Південної Африки через новий covid-штам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден обмежить для американців поїздки в південноафриканську Республіку (пар) і ще 7 африканських країн через новий штам коронавірусу. Очікується, що заборону введуть з понеділка, 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як відзначають джерела телеканалу, обмеження на поїздки в Південну Африку Білий дім введе за рекомендацією доктора Ентоні Фаучі і центрів з контролю і профілактики захворювань. Під заборону на відвідування потраплять 8 африканських країн:

  • ПАР;
  • Ботсвана;
  • Зімбабве;
  • Намібія;
  • Лесото;
  • Эсватини;
  • Мозамбік;
  • Малаві.

Співрозмовники видання зазначають, що американські відомства вивчають новий варіант коронавірусу. Обмеження вводяться через надмірну обережність, враховуючи те, що Всесвітня організація охорони здоров'я визначила цей штам як викликає заклопотаність.

"Наші вчені і представники громадської охорони здоров'я швидко працюють над тим, щоб дізнатися більше про цей варіант", - сказав один зі співрозмовників телеканал.

Нагадаємо, раніше Канада і ще 7 країн ввели обмеження на польоти в країни Південної Африки через новий штам коронавірусу.

Як РБК-Україна повідомляло, у зв'язку з побоюваннями щодо виявлення нового covid-штаму, який отримав назву "Омікрон", ряд країн почали закривати свої кордони для жителів ПАР.

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