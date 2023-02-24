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США оголосять новий пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів: що туди увійде

Фото: США оголосять новий пакет допомоги для України на 2 мільярди доларів
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати 23 лютого нададуть новий пакет військової допомоги на суму близькох 2 мільярдів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів зброї в США та можуть бути швидко доставлені, пакети USAI купуються або укладаються за контрактом у промисловості.

Хоча це може зайняти набагато більше часу, щоб прибути, але вона сигналізує про довгострокове зобов'язання надавати допомогу Києву в боротьбі з Росією.

Кошти будуть виділені на закупівлю нового обладнання, зокрема:

  • Ракети до РСЗВ HIMARS;
  • Артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • Різноманітних видів безпілотних літальних апаратів;
  • Засоби для боротьби з БПЛА;
  • Спорядження для проведення розмінування;
  • Системи зв'язку.

Частину грошей спрямують на фінансування програм підготовки особового складу та ремонту техніки.

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