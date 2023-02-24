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США объявят новый пакет помощи Украине на 2 миллиарда долларов: что туда войдет

Фото: США объявят новый пакет помощи для Украины на 2 миллиарда долларов
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты 23 февраля предоставят новый пакет военной помощи на сумму около 2 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В отличие от комплектов оружия, которые собираются непосредственно из оружейных составов в США и могут быть быстро доставлены, пакеты USAI покупаются или заключаются по контракту в промышленности.

Хотя это может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть, но она сигнализирует о долгосрочном обязательстве оказывать помощь Киеву в борьбе с Россией.

Средства будут выделены на закупку нового оборудования, в частности:

  • Ракеты к РСЗО HIMARS;
  • Артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;
  • Разнообразных видов беспилотных летательных аппаратов;
  • Средства для борьбы с БПЛА;
  • Снаряжение для проведения разминирования;
  • Системы связи.

Часть денег направят на финансирование программ подготовки личного состава и ремонта техники.

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