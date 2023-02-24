США объявят новый пакет помощи Украине на 2 миллиарда долларов: что туда войдет

Соединенные Штаты 23 февраля предоставят новый пакет военной помощи на сумму около 2 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В отличие от комплектов оружия, которые собираются непосредственно из оружейных составов в США и могут быть быстро доставлены, пакеты USAI покупаются или заключаются по контракту в промышленности.
Хотя это может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть, но она сигнализирует о долгосрочном обязательстве оказывать помощь Киеву в борьбе с Россией.
Средства будут выделены на закупку нового оборудования, в частности:
Часть денег направят на финансирование программ подготовки личного состава и ремонта техники.
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