Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

США оголосили про значне послаблення санкцій щодо Сирії

Фото: мінфін США оголосив про послаблення санкцій проти Сирії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сполучені Штати оголосили про пом'якшення санкційного режиму та заходів експортного контролю щодо Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Мінфіну США.

Рішення американського міністерства пов'язане з бажанням підтримати "стабільну, єдину і мирну Сирію".

"США продовжать переоцінку статусу Сирії як держави-спонсора тероризму", - йдеться в публікації.

Мінфін США вирішив скасувати більшість торговельних обмежень, передбачених "Законом Цезаря". Це загальна назва для санкцій проти Сирії, які було введено ще під час попереднього президентства Дональда Трампа.

Передбачається, що рішення про послаблення санкційного тиску "відкриє шлях для американських та іноземних інвестицій у відновлення Сирії".

Санкції призупинені на 180 днів, проте обмеження стосовно угод з РФ та Іраном діятимуть й далі. Дозволено передачу Дамаску товарів цивільного призначення, а також технологій і програмного забезпечення зі США.

Санкції проти Сирії

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, сирійський лідер Ахмед аль-Шараа зустрінеться в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Це перший випадок, коли лідер Сирії відвідує Сполучені Штати.

Рада Безпеки ООН зняла з сирійського лідера санкції, оскільки вони передбачали заборону на поїздки.

Зазначимо, в жовтні 2025 року американський Сенат проголосував за скасування санкцій, введених проти Сирії в рамках так званого "Закону Цезаря".

Раніше, у червні цього року, президент США підписав указ про припинення програми санкцій проти Сирії, щоб підтримати шлях країни до стабільності та миру.

