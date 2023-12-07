США оголосили про передачу технологій та спільне виробництво зброї з Україною

Пентагон, Міністерство оборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Документ підписали у рамках американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні.

Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи. Учасники обговорили збільшення виробництва зброї для підтримки України.

Як зазначили у США, співпраця буде зосереджена на системах протиповітряної оборони, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки.

Білий дім наголошує, що Пентагон та партнери надали Україні технології для початку виробництва гібридних систем ППО у рамках програми FrankenSAM. Проєкт спрямований на покращення застарілих систем протиповітряної оборони з використанням певних західних боєприпасів.

Що відомо про гібридні системи ППО

У жовтні The New York Times повідомив, що Україна та США спільно створили гібридні системи протиповітряної оборони. Програма отримала назву FrankenSAM.

Відомо, що Україна модернізує радянські системи "Бук", використовуючи зенітні ракети калібру НАТО та новітні радари.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 30 вересня в Україні відбувся форум оборонних індустрій, де брали участь українські та іноземні виробники зброї. У форумі взяли участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн. За його підсумками стало відомо, що зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу.

Вчора, 6 грудня, у Вашингтоні відбувся новий форум оборонних індустрій. Президент Володимир Зеленський запросив оборонні компанії США до співпраці з Україною.

Також раніше Зеленський закликав Захід надати кредити та ліцензії для виробництва зброї.