Зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу, - Кулеба

До створеного за ініціативи України Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 59 іноземних компаній із 23 країн світу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Чиновник назвав такий Альянс "конкретними зобов'язаннями" з боку іноземних підприємств разом з українською стороною створювати необхідне озброєння.

Глава МЗС зазначив, що робота з нарощування виробництва різних типів боєприпасів та зброї в країнах Північноатлантичного альянсу розпочалася ще минулого року - на тлі зменшення наявних запасів у державах-членах НАТО, які передавалися Україні в рамках військової допомоги.

Тепер новостворений Альянс оборонних індустрій зміг "мінімізувати" ризик вичерпання запасів снарядів та озброєнь.

Альянс оборонних індустрій

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

На цьому форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів, а також українських державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Тоді наприкінці вересня в МЗС озвучили дані, що до альянсу приєдналися 38 оборонних компаній із 19 країн.