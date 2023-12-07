США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной

Пентагон, Министерство обороны и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Документ был подписан в рамках американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Вашингтоне.

Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы. Участники обсудили увеличение производства оружия для поддержки Украины.

Сотрудничество будет сосредоточено на системах противовоздушной обороны, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.

Белый дом отмечает, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM. Проект направлен на улучшение устаревших систем противовоздушной обороны с использованием некоторых западных боеприпасов.

Что известно о гибридных системах ПВО

В октябре The New York Times сообщил, что Украина и США совместно создали гибридные системы противовоздушной обороны. Программа получила название FrankenSAM.

Известно, что Украина модернизирует советские системы "Бук", используя зенитные ракеты калибра НАТО и новейшие радары.

Что этому предшествовало

Напомним, 30 сентября в Украине прошел форум оборонных индустрий, где принимали участие украинские и иностранные производители оружия. В форуме приняли участие по меньшей мере 165 оборонных компаний из 26 стран. По его итогам стало известно, что оружие из Украины будут производить около 60 компаний из 23 стран мира.

Вчера, 6 декабря, в Вашингтоне прошел новый форум оборонных индустрий. Президент Владимир Зеленский пригласил оборонные компании США в сотрудничество с Украиной.

Также ранее Зеленский призвал Запад предоставить кредиты и лицензии на производство оружия.