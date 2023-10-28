Західні ракети на радянських ЗРК. Україна спільно з США створила "гібридні" системи ППО

Україна та США спільно створили "гібридні" системи протиповітряної оборони. Це дозволяє запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, програма FrankenSAM, завдяки якій країни створили "гібридні" системи ППО, виникла наприкінці минулого року, коли українські офіційні особи звернулися до західних союзників з проханням допомогти їм знайти ракети для близько 60 зенітно-ракетних комплексів "Бук" радянського виробництва і радарів, які простоювали в арсеналі Києва.

Враховуючи той факт, що Заходу було б важко знайти боєприпаси для систем "Бук", українські інженери натомість запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО, які Силам оборони надали американські союзники.

За даними NYT, один варіант "гібридних" ППО поєднує пускові установки "Бук" та ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder. Вони пройшли випробування на військових базах у США та надійдуть на озброєння ЗСУ незабаром.

Також видання заявляє, що цього тижня в Україні почала працювати ракетна система Hawk часів холодної війни.

Допомога від США

Нещодавно Bloomberg повідомило, що президент США Джо Байден звернутися до Конгресу із запитом, що включає допомогу Україні та Ізраїлю.

Згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів, ймовірно, запросить до Конгресу 100 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю вже 20 жовтня за американським часом.

Видання Politico написало, що Сенат США може заблокувати виділення пакета фінансової допомоги на суму 106 млрд доларів, запропонований президентом США Джо Байденом.

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