США оголосили про новий пакет допомоги. До нього увійшли танки

У п'ятницю, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступник прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.
США надсилають Україні нову військову допомогу на 400 мільйонів доларів США. До списку увійшли:
Як повідомляється, це чеські танки. США і Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. Ремонт половини з них покриють Сполучені Штати.
Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому США надіслали 18,3 мільярда доларів військової допомоги Україні.
Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.
Тактичний дрон, розроблений для потреб війни в умовах рівнинної місцевості. Цей дрон подібний до Switchblade. Хоча його також можна використовувати для отримання зображення місцевості, його основне призначення - напад.
Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет військової допомоги від США. Деталі нового пакета буде оголошено вже сьогодні.
Також міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна зрештою отримає західні танки та винищувачі для витіснення російських військ зі своєї території.
Раніше повідомлялося, що Україна терміново просить сучасні танки, щоби продовжити швидкі успіхи на північному сході та звільнити додаткові території. Але США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.
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