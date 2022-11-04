США объявили о новом пакете помощи. В него вошли танки

В пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
США посылают Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов США. В список вошли:
Как сообщается, это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков Ремонт половины из них покроют США.
После полномасштабного вторжения России в феврале США направили 18,3 миллиарда долларов военной помощи Украине.
Зенитно-ракетный комплекс - предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему – по 250 тысяч долларов за одну единицу.
Тактический дрон, разработанный для нужд войны в условиях равнинной местности. Этот дрон подобен Switchblade. Хотя его также можно использовать для получения изображения местности, его основное предназначение - нападение.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.
Также министр обороны Алексей Резников считает, что Украина, в конечном счете, получит западные танки и истребители для вытеснения российских войск со своей территории.
Ранее сообщалось, что Украина срочно просит современные танки, чтобы продолжить скорые успехи на северо-востоке и освободить дополнительные территории. Но США и Германия не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard отчасти из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.
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