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США объявили о новом пакете помощи. В него вошли танки

Фото: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (flickr_com)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

США посылают Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов США. В список вошли:

  • ПВО Hawk;
  • отремонтированные танки Т-72;
  • 250 БТР M1117;
  • 40 бронекатеров;
  • 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Как сообщается, это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков Ремонт половины из них покроют США.

После полномасштабного вторжения России в феврале США направили 18,3 миллиарда долларов военной помощи Украине.

ПВО Hawk

Зенитно-ракетный комплекс - предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему – по 250 тысяч долларов за одну единицу.

Phoenix Ghost

Тактический дрон, разработанный для нужд войны в условиях равнинной местности. Этот дрон подобен Switchblade. Хотя его также можно использовать для получения изображения местности, его основное предназначение - нападение.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.

Также министр обороны Алексей Резников считает, что Украина, в конечном счете, получит западные танки и истребители для вытеснения российских войск со своей территории.

Ранее сообщалось, что Украина срочно просит современные танки, чтобы продолжить скорые успехи на северо-востоке и освободить дополнительные территории. Но США и Германия не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard отчасти из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.

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