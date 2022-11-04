ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хороші новини сьогодні. Резніков анонсував новий пакет допомоги від США

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 14:48
Хороші новини сьогодні. Резніков анонсував новий пакет допомоги від США Фото: Олексій Резніков анонсував новий пакет допомоги від США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет військової допомоги від США. Деталі нового пакета буде оголошено вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Резнікова.

"Я думаю, ми сьогодні з вами почуємо, коли Америка прокинеться, оголошення нового чергового пакету допомоги Україні від США. Це буде за підписом президента Байдена і там ми почуємо приємні новини, я їх уже знаю, але почекаємо офіційного оголошення", - розповів він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Також раніше ми писали, що вперше до пакету американської військової допомоги для України увійдуть супутникові антени. Очікується, що вони допоможуть покращити зв'язок на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Олексій Резніков
NEWS
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв
DAILY
Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити