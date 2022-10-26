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Рєзніков оцінив можливість постачання західних танків в Україну

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Середа 26 жовтня 2022 09:12
Рєзніков оцінив можливість постачання західних танків в Україну Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна зрештою отримає західні танки та винищувачі для витіснення російських військ зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю Politico.

"Я дуже оптимістичний у тому, що танки Abrams будуть поставлені у майбутньому, і я впевнений, що винищувачі, такі як F-16, F-15 або Gripen зі Швеції, також будуть поставлені", - заявив він.

Як розповів Резніков, минулого року він запитував у США переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", але отримав відмову, яку в Штатах аргументували "законами та політичними питаннями". Однак, незважаючи на це, вже через кілька місяців в Україну було доставлено першу партію з ПЗРК.

"Тож для мене це приклад того, що якщо ви чуєте, що це неможливо, значить, це буде можливо у майбутньому", - додав міністр.

Видання зазначає, що той же процес постачання повторився з 155-мм гаубицями та високомобільними артилерійськими ракетними системами, які згодом справили величезний вплив на полі бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна терміново просить сучасні танки, щоби продовжити швидкі успіхи на північному сході та звільнити додаткові території. Але США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.

Також повідомлялося, що українська сторона перестала публічно вимагати у США висококласну зброю, таку як системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Grey Eagle. Але переговори про постачання продовжуються.

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