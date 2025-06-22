США оголосили часткову евакуацію з Лівану: що трапилось

Сполучені Штати оголосили термінову евакуацію з Лівану. Державний департамент США наказав некритично важливим співробітникам та членам сімей дипломатів залишити ліванську територію якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську службу новин CNN , яка ознайомилася із попередженням Держдепартаменту.

" У зв'язку з поточними регіональними подіями ми нагадуємо громадянам США продовжувати бути обережними та закликаємо їх стежити за новинами щодо термінових подій" - сказано у попередженні.

Евакуаційні та безпекові заходи стосуються не тільки Лівану:

В Ізраїлі членів сімей дипломатів евакуюють морем, а дипломатичному персоналу наказали не покидати укриттів, оскільки є великий ризик атаки Ірану.

В Іраку скорочено кількість особового складу посольства на тлі побоювань іранського удару у відповідь.

В Саудівській Аравії посольство США рекомендувало співробітникам обмежити необов'язкові поїздки, особливо до військових об'єктів.

В Туреччині американським дипломатам наказали уникати особистих поїздок у консульський округ в Адані у південних провінціях країни.