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США оголосили часткову евакуацію з Лівану: що трапилось

Ліван, Неділя 22 червня 2025 21:08
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США оголосили часткову евакуацію з Лівану: що трапилось Фото: Державний департамент США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати оголосили термінову евакуацію з Лівану. Державний департамент США наказав некритично важливим співробітникам та членам сімей дипломатів залишити ліванську територію якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську службу новин CNN, яка ознайомилася із попередженням Держдепартаменту.

"У зв'язку з поточними регіональними подіями ми нагадуємо громадянам США продовжувати бути обережними та закликаємо їх стежити за новинами щодо термінових подій" - сказано у попередженні.

Евакуаційні та безпекові заходи стосуються не тільки Лівану:

  • В Ізраїлі членів сімей дипломатів евакуюють морем, а дипломатичному персоналу наказали не покидати укриттів, оскільки є великий ризик атаки Ірану.
  • В Іраку скорочено кількість особового складу посольства на тлі побоювань іранського удару у відповідь.
  • В Саудівській Аравії посольство США рекомендувало співробітникам обмежити необов'язкові поїздки, особливо до військових об'єктів.
  • В Туреччині американським дипломатам наказали уникати особистих поїздок у консульський округ в Адані у південних провінціях країни.

"Негативні настрої щодо зовнішньої політики США можуть призвести до дій проти інтересів США або Заходу в Туреччині" - пояснюється у документі.

Евакуація громадян США з Близького Сходу

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. За словами Дональда Трампа, іранську ядерну програму знищено, усі три атаковані об'єкти зазнали важких пошкоджень. Іран стверджує, що удар американців не завдав значних збитків та погрожує ударом у відповідь.

З 21 червня США активно вивозять своїх громадян з Ізраїлю, в тому числі дипломатів та членів їхніх сімей. А ще до атаки на Іран, 18 червня, в посольстві США в Ізраїлі анонсували евакуаційні рейси для американських громадян.

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