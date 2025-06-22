США объявили частичную эвакуацию из Ливана: что случилось
Соединенные Штаты объявили срочную эвакуацию из Ливана. Государственный департамент США приказал некритически важным сотрудникам и членам семей дипломатов покинуть ливанскую территорию как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую службу новостей CNN, которая ознакомилась с предупреждением Госдепартамента.
"В связи с текущими региональными событиями мы напоминаем гражданам США продолжать быть осторожными и призываем их следить за новостями о срочных событиях", - сказано в предупреждении.
Эвакуационные и меры безопасности касаются не только Ливана:
- В Израиле членов семей дипломатов эвакуируют морем, а дипломатическому персоналу приказали не покидать укрытий, поскольку есть большой риск атаки Ирана.
- В Ираке сокращено количество личного состава посольства на фоне опасений иранского ответного удара.
- В Саудовской Аравии посольство США рекомендовало сотрудникам ограничить необязательные поездки, особенно на военные объекты.
- В Турции американским дипломатам приказали избегать личных поездок в консульский округ в Адане в южных провинциях страны.
"Негативные настроения относительно внешней политики США могут привести к действиям против интересов США или Запада в Турции" - объясняется в документе.
Эвакуация граждан США с Ближнего Востока
Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. По словам Дональда Трампа, иранская ядерная программа уничтожена, все три атакованные объекты получили тяжелые повреждения. Иран утверждает, что удар американцев не нанес значительного ущерба и угрожает ответным ударом.
С 21 июня США активно вывозят своих граждан из Израиля, в том числе дипломатов и членов их семей. А еще до атаки на Иран, 18 июня, в посольстве США в Израиле анонсировали эвакуационные рейсы для американских граждан.
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