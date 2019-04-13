Ким Чен Ын назвал условия третьего саммита с Трампом

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Лидер КНДР ждет от Трампа "правильного подхода"

Лидер Серевной Кореи Ким Чен Ын рассказал, при каких условиях готов провести третий саммит с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По словам Ким Чен Ына, он готов провести встречу с американским президентом в случае, если США изменят свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова к концу этого года.

"Если США предложат провести третий саммит КНДР-США с правильным подходом к переговорам и правильным методом - у нас есть желание сделать это еще раз", - отметил он.

"Я не буду колебаться при подписании соглашения, только если оно будет отвечать интересам КНДР и США, и будет справедливым, взаимоприемлемым. Это будет полностью зависеть от того, какой позиции придерживаются США", - сказал он.

Ким Чен Ын отметил также, что КНДР" не будет держаться за саммиты с США ради ослабления санкций", однако будет терпеливо ждать до конца этого года, пока Вашингтон примет "смелое решение".

Северокорейский лидер подчеркнул, что считает отношения с Трампом хорошими, хотя и их прошлая встреча в Ханое завершилась досрочно.

Напомним, в марте 2019 президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором объяснил, что именно Вашингтон подразумевает под полным ядерным разоружением Северной Кореи. В соответствии с документом Пхеньян должен был взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия Соединенным Штатам, а также уничтожить баллистические ракеты.