UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США одобрили бустерную прививку вакциной Pfizer для подростков 16-17 лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) расширило применение бустерной дозы от коронавируса вакциной Pfizer. Третью прививку смогут получить подростки 16 и 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

По данным агентства, дополнительная прививка подросткам 16-17 лет должна вводиться не менее чем через шесть месяцев после второго укола вакцины Pfizer. При этом третья доза должна иметь ту же дозировку, что первые две.

"Вакцинация и ревакцинация, когда они соответствуют критериям, наряду с другими профилактическими мерами, такими как маскировка и избегание больших скоплений людей и плохо вентилируемых помещений, остаются наиболее эффективными методами борьбы с коронавирусом", - сказала представитель FDA Джанет Вудкок.

Напомним, ранее в компании BioNTech заявили, что интервал между второй и третьей дозами вакцины Pfizer должен быть сокращен до трех месяцев, чтобы обеспечить лучшую защиту от штамма "Омикрон".

Отметим, компании Pfizer и BioNTech рассчитывают начать поставки вакцины от нового штамма "Омикрон" в марте 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКоронавирусВакцинация