У США схвалили бустерне щеплення вакциною Pfizer для підлітків 16-17 років

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) розширило застосування бустерної дози від коронавірусу вакциною Pfizer. Третє щеплення зможуть отримати Підлітки 16 і 17 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
За даними агентства, додаткове щеплення підліткам 16-17 років повинна вводитися не менше ніж через шість місяців після другого уколу вакцини Pfizer. При цьому третя доза повинна мати ту ж дозування, що перші дві.
"Вакцинація і ревакцинація, коли вони відповідають критеріям, поряд з іншими профілактичними заходами, такими як маскування і уникнення великих скупчень людей і погано вентильованих приміщень, залишаються найбільш ефективними методами боротьби з коронавірусом", - сказала представник FDA Джанет Вудкок.
Нагадаємо, раніше в компанії BioNTech заявили, що інтервал між другою і третьою дозами вакцини Pfizer повинен бути скорочений до трьох місяців, щоб забезпечити кращий захист від штаму "Омікрон".
Відзначимо, компанії Pfizer і BioNTech розраховують почати постачання вакцини від нового штаму "Омікрон" в березні 2022 року.