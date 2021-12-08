Вакцина от "Омикрона". Поставки препаратов могут начаться в марте 2022 года, - WSJ

Фото: Pfizer и BioNTech могут выпустить вакцину от "Омикрона" уже в марте 2022 года (Getty Images)

Американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech отмечают, что продолжают работать над разработкой вакцины от нового штамма "Омикрон". Поставка препарата может начаться в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.