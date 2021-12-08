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Вакцина от "Омикрона". Поставки препаратов могут начаться в марте 2022 года, - WSJ

Новина українською →
США, Среда 08 декабря 2021 14:36
Вакцина от "Омикрона". Поставки препаратов могут начаться в марте 2022 года, - WSJ Фото: Pfizer и BioNTech могут выпустить вакцину от "Омикрона" уже в марте 2022 года (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech отмечают, что продолжают работать над разработкой вакцины от нового штамма "Омикрон". Поставка препарата может начаться в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Компании продолжают продвигать разработку варианта специфической вакцины против "Омикрона" и ожидают, что она будет доступна уже в марте 2022 года в случае, если будет нужна адаптация для дальнейшего повышения уровня и продолжительности иммунной защиты", - говорится в сообщении.

Напомним, в Pfizer провели первые лабораторные исследования, чтобы определить эффективность вакцины против штамма коронавируса "Омикрон".

Добавим, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом"Омикрон"

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