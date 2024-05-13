США не очікують серйозних проривів з боку Росії на фронті в Україні, - Держдеп

"Росія продовжує посилювати свою агресію, і ми очікуємо, що Росія намагатиметься просуватися, в тому числі на Харків", - сказав Патель.

За його словами, росіяни намагатимуться досягти більшого прогресу впродовж наступних тижнів, однак масштабних просувань не буде.

"Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти цій агресії",- зазначив представник Держдепу.

Окрім того, він переконаний, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях та завдаватимуть значних втрат ворогу.