США не ожидают серьезных прорывов со стороны России на фронте в Украине, - Госдеп

"Россия продолжает усиливать свою агрессию, и мы ожидаем, что Россия будет пытаться продвигаться, в том числе на Харьков", - сказал Патель.

По его словам, россияне постараются достичь большего прогресса в течение следующих недель, однако масштабных продвижений не будет.

"Мы не ожидаем серьезных прорывов, и со временем дополнительное поступление помощи из США, а также дальнейшая поддержка со стороны партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии", - отметил представитель Госдепа.

Кроме того, он убежден, что ВСУ будут сохранять ключевые преимущества в боях и наносить значительные потери врагу.