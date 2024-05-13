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США не ожидают серьезных прорывов со стороны России на фронте в Украине, - Госдеп

Фото: замглавы Государственного департамента США Ведант Патель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Соединенных Штатах Америки предполагают, что российские войска и дальше будут пытаться наступать, в частности в Харьковской области, однако не ожидают серьезных прорывов оккупантов на фронте.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Россия продолжает усиливать свою агрессию, и мы ожидаем, что Россия будет пытаться продвигаться, в том числе на Харьков", - сказал Патель.

По его словам, россияне постараются достичь большего прогресса в течение следующих недель, однако масштабных продвижений не будет.

"Мы не ожидаем серьезных прорывов, и со временем дополнительное поступление помощи из США, а также дальнейшая поддержка со стороны партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии", - отметил представитель Госдепа.

Кроме того, он убежден, что ВСУ будут сохранять ключевые преимущества в боях и наносить значительные потери врагу.

Наступление РФ в Харьковской области

Напомним, российские войска уже несколько дней не прекращают своих попыток продвинуться на севере Харьковской области, там продолжаются активные боевые действия.

В частности, россияне пытаются продвинуться к Волчанску, который находится недалеко от российской границы.

Как сообщили сегодня в Генштабе ВСУ, российские коккупанты продолжают попытки своего наступления в Харьковской области, закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции.

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, более 30 тысяч российских военных наступают на севере Харьковской области.

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