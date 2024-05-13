РФ намагається прорватися не лише у Харківській області: що відбувається на фронті

Російські окупанти продовжують спроби свого наступу в Харківській області. Також їхні штурми зафіксували на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України у Facebook .

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Росіяни завдали 6 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснили 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Наступ у Харківській області

Зазначимо, росіяни вже кілька днів продовжують наступ на Харківську область. Для цього вони зосередили велику кількість своїх солдатів.

Бійці ЗСУ активно знищують живу силу та техніку ворога. Також сьогодні, 13 травня, вони досягли певних успіхів, про що у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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