РФ намагається прорватися не лише у Харківській області: що відбувається на фронті
Російські окупанти продовжують спроби свого наступу в Харківській області. Також їхні штурми зафіксували на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зіткнення та обстріли
За добу зафіксовано близько 140 бойових зіткнень.
Росіяни завдали 6 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснили 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ситуація на окремих напрямках
- На Харківському напрямку станом на 20:00 відомо про 13 бойових зіткнень. Українські воїни завдають ударів по ворогові та нарощують зусилля. Також вони закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції. Продовжується евакуація, якій сприяють Сили оборони.
- На Куп'янському напрямку нашими воїнами протягом поточної доби відбито 15 атак.
- На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 9.
- На Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав.
- На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33-х.
- На Курахівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 13 разів намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав.
- На Времівському напрямку нашими захисниками загалом відбито 11 атак у районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.
- На інших напрямках ситуація без змін.
Атаки ЗСУ
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Наступ у Харківській області
Зазначимо, росіяни вже кілька днів продовжують наступ на Харківську область. Для цього вони зосередили велику кількість своїх солдатів.
Бійці ЗСУ активно знищують живу силу та техніку ворога. Також сьогодні, 13 травня, вони досягли певних успіхів, про що у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
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