США ожидают начала контрнаступления Украины в ближайшие недели

Соединенные Штаты Америки считают, что Украина начнет свое весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ", об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели", - подчеркнула чиновница.

При этом она уточнила, что именно украинская сторона определяет время и тактику действий насчет контрнаступления.

Смит подчеркнула, что россияне тоже сейчас пытаются начать собственное наступление.

"Но похоже, что у России сейчас нет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя", - добавила постпред США при НАТО.