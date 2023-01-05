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В США не очікують перемоги України на сході найближчим часом, - Sky News

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Четвер 05 січня 2023 17:30
В США не очікують перемоги України на сході найближчим часом, - Sky News Фото: в США не очікують перемоги України на сході найближчим часом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В США не очікують завершення війни на сході України найближчим часом. Для Росії важливо отримати контроль над Бахмутом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами американського високопосадовця, інтенсивні бойові дії на сході України триватимуть ще кілька місяців. Він вважає, що те, що відбувається в Бахмуті, можна очікувати й на інших ділянках фронту.

"Бої все ще досить гарячі (в Донецькій області, - ред.) Те, що ми бачимо в Бахмуті, ми повинні очікувати і на інших ділянках фронту, що бої будуть продовжуватися в найближчі місяці", - заявив анонімний чиновник.

Росія приділяє особливу увагу Бахмуту, оскільки він розташований на стратегічній лінії постачання між Донецькою та Луганською областями. Якщо ж ворогу вдасться отримати контроль над містом, він може використай його в якості плацдарму для просування до більших міст - Краматорська і Слов'янська.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словам президента України Володимира Зеленського, кожна невдача ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі - є суттєвим послабленням Росії.

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