В США не очікують перемоги України на сході найближчим часом, - Sky News

В США не очікують завершення війни на сході України найближчим часом. Для Росії важливо отримати контроль над Бахмутом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами американського високопосадовця, інтенсивні бойові дії на сході України триватимуть ще кілька місяців. Він вважає, що те, що відбувається в Бахмуті, можна очікувати й на інших ділянках фронту.

"Бої все ще досить гарячі (в Донецькій області, - ред.) Те, що ми бачимо в Бахмуті, ми повинні очікувати і на інших ділянках фронту, що бої будуть продовжуватися в найближчі місяці", - заявив анонімний чиновник.

Росія приділяє особливу увагу Бахмуту, оскільки він розташований на стратегічній лінії постачання між Донецькою та Луганською областями. Якщо ж ворогу вдасться отримати контроль над містом, він може використай його в якості плацдарму для просування до більших міст - Краматорська і Слов'янська.