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В США не ожидают победы Украины на востоке в ближайшее время, - Sky News

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Четверг 05 января 2023 17:30
В США не ожидают победы Украины на востоке в ближайшее время, - Sky News Фото: в США не ожидают победы Украины на востоке в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В США не ожидают завершения войны на востоке Украины в ближайшее время. Для России важно получить контроль над Бахмутом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам американского чиновника, интенсивные боевые действия на востоке Украины будут продолжаться еще несколько месяцев. Он считает, что происходящее в Бахмуте можно ожидать и на других участках фронта.

"Бои все еще достаточно горячие (в Донецкой области, - ред.) То, что мы видим в Бахмуте, мы должны ожидать и на других участках фронта, что бои будут продолжаться в ближайшие месяцы", - заявил анонимный чиновник.

Россия уделяет особое внимание Бахмуту, поскольку он расположен на стратегической линии поставок между Донецкой и Луганской областями. Если же врагу удастся получить контроль над городом, он может использовать его в качестве плацдарма для продвижения в крупные города - Краматорска и Славянска.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, каждая неудача врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе является существенным ослаблением России.

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